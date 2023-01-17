

Гоциридзе: В случае смерти Саакашвили в Грузии будет период многолетней ненависти и антагонизма

17.01.2023 14:15





Пусть не хитрят, не придумывают все новые и новые аргументы в связи с жизнью Михаила Саакашвили. В Грузии будет многолетний, 20-30-летний безвыходный кризис. Не будет благоденствовать ни Иванишвили, ни его окружение, - так отреагировал депутат от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе на вчерашнее заявление «Силы народа» о том, что «хозяевами» Саакашвили, у которых может быть план ликвидации третьего президента, являются европарламентарии, бывшие чиновники США и «определенные силы». Об этом Гоциридзе сказал в передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс».



Он назвал заявление «Силы народа» абсурдным и опасным. По словам Гоциридзе, «если они думают, что смогут каким-либо образом оправдать смерть Михаила Саакашвили, к примеру, такими заявлениями, что были сделаны вчера, то это невообразимая ошибка».



«Какая Европа и какое следование к Западу, в Грузии будет период многолетней ненависти и антагонизма. Поэтому, пусть подумают прагматично и задумаются о судьбе страны. Таков ответ на вчерашнее их заявление», - отметил Гоциридзе.



Вместе с тем, по словам Гоциридзе, в случае смерти Михаила Саакашвили, Иванишвили может и удастся сбежать, но только не тем, кто озвучивает вышеупомянутые заявления.



«Иванишвили может и сбежит, у него есть вертолет, он сядет в него и перелетит в Цхинвали, но те люди, которые озвучивают эти заявления, действительно не смогут убежать. Это будет катастрофическим», - заявил оппозиционный политик.



Кроме того, как отметил Гоциридзе, в продолжающейся в Украине войне Иванишвили на стороне России.



Гоциридзе сказал и по поводу инцидента, произошедшего между депутатом от «Грузинской мечты» Ираклием Заркуа и лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе в эфире телекомпании «Палитраньюс», отметив, что «в нашей политике устанавливаются очень примитивные и аморальные нормы».





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