

Министр культуры Грузии обвинила Сейм Польши в «недружественном жесте»

17.01.2023 17:05





Принятие Сеймом Польши резолюции о Михеиле Саакашвили является недружественным жестом, за которым стоит «подруга Вано Мерабишвили», вице-спикер Сейма Малгожата Гошевска, заявила министр культуры Грузии Теа Цулукиани.



«Сожалею, но нужно считать, что это недружественный жест Сейма Польши. Однако, у него есть простое объяснение. Всё становится понятным, когда мы видим, что за этим жестом и соответствующей резолюцией стоит её автор, близкая подруга Вано Мерабишвили, Малгожата Гошевска. Этим всё объясняется.



Нашему общество не нужно объяснять, кто такой Вано Мерабишвили. Если же это нужно польскому обществу, мы можем фактами объяснить, с криминалом какого калибра имеем дело и за что он отбывал наказание. Можем предоставить им решение ЕСПЧ по делу Гиргвлиани и многим другим делам, где Мерабишвили фигурирует в качестве одного из главных обвиняемых», — заявила министр.



13 января Сейм Польши принял резолюцию, призывающую власти Грузии незамедлительность дать возможность Михеилу Саакашвили пройти надлежащее лечение, а международную общественность — спасти жизнь и здоровье бывшего президента.





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