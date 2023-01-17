

Украина получила первые три миллиарда макрофинансовой помощи от ЕС

17.01.2023 20:26





Украина 17 января получила первый транш на три миллиарда евро из программы макрофинансовой помощи Евросоюза, общий объем которой составит за 2023 год 18 млрд евро. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу минфина Украины.



Минфин напоминает, что эти деньги на функционирование украинского государства Евросоюз дает в кредит, но на крайне выгодных условиях: тело кредита Украина должна будет выплатить в течение 35 лет, а проценты и комиссии оплатят страны ЕС.



Во вторник министерство реинтеграции Украины обобщило разные данные о зарубежной помощи стране и сообщило, что ее объем с начала войны уже превысил 113 млрд евро. Это все виды помощи : военная, гуманитарная и финансовая.



Всего донорами Украины стали 40 стран. Европейский союз дал почти 52 млрд евро, США - 48 млрд евро.



Кроме того, Украине помогают Великобритания, Канада, Австралия и еще ряд стран, в том числе Индия и Китай. Их суммарная помощь в денежном выражении составила 13 млрд евро.





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