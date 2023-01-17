

Нацвлишвили: «Грузинская мечта» хочет изменить общественные настроения

17.01.2023 20:31





«Грузинская мечта» хочет изменить общественные настроения, поскольку подобной силе не будет места при европейском порядке, - об этом одна из лидеров «Лело» Анна Нацвлишвили заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу критических высказываний «Силы народа» в адрес Запада.



По словам Анны Нацвлишвили, при нынешних властях есть много доказательств того, что они не заинтересованы в выходе Грузии из орбиты России.



Как отметила Нацвлишвили, созданная властями пропагандистская машина, убеждает людей в том, что Запад плохой, однако, между тем, премьер-министр Грузии отправляет своего сына учиться в Америку.



«Куда премьер-министр отправил своего сына? В Америку. Он проконсультировался с Зазой Шатиришвили? Он отправил своего сына в страну кланов? Чтобы они научили его там чему-то плохому? С одной стороны, созданная и финансируемая властями пропагандистская машина убеждает людей в том, что Европа и Америка – плохие, но сами они живут там, посылают туда детей, хотят иметь там активы», - заявила Анна Нацвлишвили.



По ее же словам, «Сила народа» исполняет роль почтальона и фактически представляет собой «Грузинскую мечту» 2.



«Я иногда думаю о «месседжах» «Грузинской мечты 2» и, на мой взгляд, эти люди просто почтальоны. Им вручают письма, а потом они знакомят с ними общество. «Сила народа» - это то же самое, что и «Грузинская мечта». Созар Субари не может быть автором этих писем. Весьма печально, что ему приходится перечеркивать всю свою биографию, и я не знаю, почему с ним это случилось», - заявила Анна Нацвлишвили.





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