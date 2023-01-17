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Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем председателя наблюдательного совета Citigroup


17.01.2023   20:44


В рамках визита в Давос премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем председателя наблюдательного совета Citigroup Джеем Коллинзом.

Стороны обсудили инвестиционный потенциал Грузии и конкретные шаги, предпринятые правительством по превращению страны в финансовый центр.

Среди обсуждавшихся вопросов была также возможность открытия глобального центра обслуживания бизнеса в Грузии.

Citigroup — крупнейшее американское финансовое учреждение с филиалами в 19 странах мира, включая Соединенные Штаты, Мексику, Великобританию, Индию, Венгрию, Польшу и Ирландию. В компании работает 210 000 человек, а ее выручка по состоянию на 2021 год составляет более 71 миллиарда долларов.


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