

Гарибашвили встретился с президентом Швейцарской Конфедерации

17.01.2023 22:05





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе.



В ходе встречи были подчеркнуты тесное сотрудничество и дружеские отношения между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также важность долгосрочного вклада Швейцарии в развитие различных направлений повестки дня амбициозных реформ Грузии.



По сообщению администрации правительства, была выражена готовность к дальнейшему углублению двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. Как отметил премьер-министр, отрадно, что в Грузии на протяжении многих лет успешно работает ряд швейцарских компаний, и вместе с тем важно сделать торговое и инвестиционное сотрудничество между странами еще более притягательным для швейцарских предпринимателей.



Глава правительства поблагодарил президента Швейцарской Конфедерации за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Также была отмечена важность роли Швейцарии как посредника между Грузией и Российской Федерацией после конфликта 2008 года.





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