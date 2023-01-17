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Гарибашвили встретился с президентом Швейцарской Конфедерации
17.01.2023 22:05
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе.
В ходе встречи были подчеркнуты тесное сотрудничество и дружеские отношения между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также важность долгосрочного вклада Швейцарии в развитие различных направлений повестки дня амбициозных реформ Грузии.
По сообщению администрации правительства, была выражена готовность к дальнейшему углублению двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. Как отметил премьер-министр, отрадно, что в Грузии на протяжении многих лет успешно работает ряд швейцарских компаний, и вместе с тем важно сделать торговое и инвестиционное сотрудничество между странами еще более притягательным для швейцарских предпринимателей.
Глава правительства поблагодарил президента Швейцарской Конфедерации за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Также была отмечена важность роли Швейцарии как посредника между Грузией и Российской Федерацией после конфликта 2008 года.
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