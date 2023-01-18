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Зурабишвили: Путь к нормальным отношениям с нормальной Россией - это удерживание России в собственных границах


18.01.2023   11:48


Путь к нормальным отношениям с нормальной Россией - это удерживание России в собственных границах, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам президента Грузии, если «не сделаем Россию нормальной», Россия «переварит» и начнет сначала.

В контексте войны России в Украине Саломе Зурабишвили говорила о переговорах и отметила, что вопрос должны решать украинцы.

«Это действительно вопрос, который должны решить украинцы, потому что они заплатили кровью за то, чтобы сказать, когда и как они хотят обсудить восстановление суверенитета своей территории. Я уверена, и президент Зеленский сказал об этом здесь, в этом зале, что [Украина] не пойдет на переговоры с Россией об уступке своих территорий. И, я думаю, уже никто не может вести переговоры об уступке чужих территорий. Путь к нормальным отношениям с нормальной Россией в том, чтобы удерживать Россию в собственных границах.

Поэтому следующие переговоры должны быть глобальными переговорами. Они должны охватить все территории, оккупированные Россией... И это путь к тому, чтобы затем мы начали [разговор] об архитектуре европейской безопасности, сотрудничества, диалога, обо всем. Это открывает путь ко всему, потому что открывает путь к тому, чтобы Россия стала нормальной.

И если мы не сделаем Россию нормальной… то мы будем продолжать тоже самое, Россия так или иначе переварит отсутствие победы или поражение и начнет снова, как только сможет, чтобы снова показать свою силу», — сказала Зурабишвили в своем выступлении в Oxford Union.


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