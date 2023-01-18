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Госсекретарь США: Требование России о признании новых территориальных реалий неприемлемы
18.01.2023 12:06
По заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, требования России к Киеву учитывать новы территориальные реалии не дают возможности начать переговорный процесс.
«Россияне пытаются распространять нарратив о том, что они заинтересованы в дипломатии. Требования России о признании Украиной новых территориальных реалий неприемлемы и не позволяют начать переговорный процесс», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли.
В начале января президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что Российская Федерация открыта для диалога, но Киев должен учитывать «новые территориальные реалии».
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