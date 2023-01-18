

Зурабишвили: Грузия не может позволить себе роскошь получить по статусу кандидата второе «нет»

18.01.2023 12:12





Неполучение статуса кандидата вызвало у грузин определенное разочарование, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении в Oxford Union.



По словам президента Грузии, она является одним из критиков в плане недостаточности реформ в стране и страна не безупречна, но в то же время Грузия не может позволить себе роскошь получить второе «нет» по статусу кандидата в члены ЕС.



«Наконец, и это большой шаг, который, я думаю, еще не оценен полностью ни населением Грузии, ни, может быть, некоторыми нашими партнерами, которые нам предоставили. Получение европейской перспективы — большой шаг.



Конечно, в это же время мы не получили статус кандидата, как получили остальные два друга и партнера нашего ассоциированного трио. Это, разумеется, вызвало у населения Грузии определенной формы разочарование, потому что мы понимали, что с технической точки зрения мы, возможно, продвинулись дальше на пути [евроинтеграции] в плане принятого законодательства, внутренних реформ, которые были приняты за 30 лет этого путешествия по пути евроинтеграции.



Так что у населения [появилось] определенное разочарование, но в то же время мы понимаем тот факт, что наша европейская перспектива и статус кандидата двух остальных стран, по сути, произошли благодаря той борьбе, которую ведет население Украины. В этом плане была определенная политическая причина за фактом того, что два более находящихся под военной угрозой государства получили это признание, а Грузия, которая в это время не была так прямо под военной угрозой, была оценена в плане других заслуг, и были некоторые политические причины, почему это различие было сделано...



Я считаю, очень важны две вещи, со стратегической точки зрения и не обязательно по чисто политическим критериям, которые до сих пор использовал Евросоюз. Одно, это моя вера. Я один из критиков недостатка внутренних реформ или недостаточности быстрого движения в тех направлениях, по которым нам нужно идти вперед. Ясно, что мы не безупречны, однако я думаю, что Грузия не может позволить себе роскошь получить второе «нет» по статусу кандидата, и что мы должны получить статус кандидата как можно быстрее, потому что это стратегический мессидж, направленный России», - сказала Зурабишвили.





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