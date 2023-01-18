

Капанадзе: Власть должна представить отчеты о том, что делает в плане выполнения 12 рекомендаций

18.01.2023 12:37





Грузинский дипломат, основатель организации GRASS Серги Капанадзе, «Грузинская мечта» не выполняет такие важные вопросы из 12 рекомендаций Еврокомиссии, как деполяризация, деолигархизация, медиа-среда и т. д.



По его словам, GRASS подготовила промежуточный доклад в связи с тем, как Грузия выполняет 12 требований, которые Евросоюз выдвинул Грузии для получения статуса кандидата.



«К сожалению, видно, что по важным темам, таким как деполяризация, состояние СМИ, деолигархизация прогресса нет и эти направления не выполняются. По другим важным темам, которые касаются судебной реформы, институциональных реформ, предприняты шаги, но эти требования выполняются лишь частично, часть требований, такие как, например, перенос практики Европейского суда, большей частью выполняется. Простой вывод таков, что по важным вопросам, таким как деполяризация, деолигархизация, ряд институциональных реформ, вопросы, связанные с медиа, «Грузинская мечта» либо не делает сознательно, либо не собирается делать. Поэтому это остается проблемой. Наш призыв и главный посыл в том, что без выполнения этих важных пунктов Грузии будет очень сложно получить статус кандидата», - сказал Капанадзе.



По его словам, власть должна представить отчеты о том, что делает в плане выполнения 12 рекомендаций.



«Мы хотим, чтобы были предприняты эти конкретные шаги, дело не в утешении в данный момент, однако наш долг — говорить на эту тему и выделять те вопросы, выполнение которых приведет нас к получению статуса кандидата», — сказал Капанадзе.





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