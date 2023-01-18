

Ника Мелия утверждает, что за расколом в ЕНД стоит Вано Мерабишвили

18.01.2023 13:05





Председатель бывшей правящей партии Ника Мелиа заявил, что за расколом в Едином Национальном движении стоят бывшие министры в правительстве Саакашвили — экс-премьер Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили.



Кризис в бывшей правящей партии продолжается уже несколько месяцев. Осенью ЕНД покинули несколько лидеров, а 9 ноября группа в партии выдвинула требование переизбрания руководства, заявляя, что партия беспомощна и ей необходимо усиление, чтобы противостоять «Грузинской мечте» и добиться освобождения Михаила Саакашвили. В итоге выборы были назначены на конец января этого года.



«Главными авторами этого 9 ноября были, конечно же, Вано Мерабишвили и Дато Кезерашвили», — заявил Мелия в эфире ТВ «Пирвели», утверждая, что все процессы «были вдохновлены, спланированы и организованы этими двумя людьми от начала до конца».



Мелия сказал, что с Кезерашвили ранее у него «было несколько месяцев сотрудничества», которое закончилось, когда оказалось, что у него есть амбиции контроля процессов в партии.



Что касается Мерабишвили, Мелия утверждал, что противостояние с ним началось во время последних парламентских выборов.



«Тогда я узнал, что мы боремся не только против Бидзины Иванишвили, но и против Вано Мерабишвили. Он очень активно участвовал в развале моего предвыборного штаба», — заявил Мелия. Сейчас, по его словам, именно Мерабишвили стоит за Леваном Хабеишвили, баллотирующегося на пост председателя партии.



Мелиа, как действующий до выборов председатель ЕНД, призвал Мерабишвили и Кезерашвили открыто участвовать в деятельности партии.



Выборы председателя партии пройдут 28-29 января 2023 года. На пост председателя претендуют четверо: сам Ника Мелиа, Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили.





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