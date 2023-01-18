

Каладзе: В течение года мы реализуем несколько важных проектов

18.01.2023 13:51





Покупка 18-метровых автобусов, программа для бездомных, программа экстренной замены жилья, ваучер для социально незащищенных пенсионеров на покупку лекарств – вот небольшой перечень программ, которые мэрия Тбилиси планирует реализовать в 2023 году.



Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о бюджете на текущий год и мерах, которые будут реализованы в его рамках, на заседании столичного правительства.



По его словам, среди проектов, которые должны быть реализованы в 2023 году, — закупка 200 единиц 18-метровых автобусов. По словам мэра, это будет многолетняя закупка, которая начнется в этом году. Также в этом году начнется строительство нового автобусного парка, чтобы обслуживать указанные автобусы.



Кроме того, мэр столицы подчеркнул важность продолжения ряда социальных проектов.



«В рамках бюджета этого года программа помощи бездомным будет продолжена. Как вы знаете, у нас в Тбилиси зарегистрировано около 400 бездомных семей. В прошлом году муниципальное жилье получили 60 семей. Указанная программа продолжится и в этом году, местами будут довольны около 80 семей. Наша цель – чтобы в столице не осталось ни одной бездомной семьи. Также продолжится программа замены аварийных домов, в рамках которой ведутся работы по замене примерно 25 ветхих домов», — заявил Каха Каладзе.



Кроме того, по его словам, без перерыва будет продолжаться лекарственная ваучерная программа для социально незащищенных пенсионеров.





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