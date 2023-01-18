

Глава МИД Ирана: Изменений в геополитике и территориальном делении региона на Южном Кавказе быть не должно

18.01.2023 14:01





«Никаких изменений в геополитике и территориальном делении региона на Южном Кавказе быть не должно», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.



По словам главы МИД Ирана, сохранение территориальной целостности стран является основополагающим принципом.



«Открытие транспортных маршрутов между странами региона является одним из важных вопросов в этой сфере, что мы считаем причиной процветания торговли и стабилизации безопасности в этом регионе», — заявил министр иностранных дел Ирана.





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