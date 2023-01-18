

Прокурор по делу о трагедии в парке Ваке

18.01.2023 14:02





Прокурор по делу о трагедии в тбилисском парке Ваке Арчил Ткешелашвили не исключает, что круг обвиняемых по делу расширится. Об этом прокурор сообщил журналистам перед началом заседания в Тбилисском городском суде.



По его объяснению, для обвинения доказательств в деле достаточно.



«Что касается ходатайства о продлении срока досудебного заседания, то по делу назначен ряд экспертиз, в том числе пришли заключения медицинской экспертизы, а также инженерно-технической экспертизы, экспертизы по безопасности труда. Изучение этих выводов требует определенного времени. Эти доказательства окажут в будущем влияние на вопрос об ужесточении обвинения», - сказал Ткешелашвили.



По словам прокурора, ответы экспертизы станут основанием для того, чтобы сторона обвинения решительно сказала, по какой статье и квалификации может быть уточнено обвинение.



«Конечно, не исключено, что круг обвиняемых расширится. Экспертизы достаточно объемные и выводы окажут влияние на вопрос ответственности различных лиц. А заявления, сделанные обвиняемым {Лашей Пурцхванидзе} на предыдущем заседании, являются ложью и, разумеется, не соответствуют действительности», - заявил прокурор.



Для справки, сегодня Тбилисский городской суд рассматривает вопрос о целесообразности сохранения меры пресечения в связи с трагедией, произошедшей в парке Ваке.



Напомним, по данному делу задержаны 9 человек. Среди них — глава компании «Гринсервис плюс» Лаша Пурцхванидзе и заместитель начальника Службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили.



Напомним также, что 13 октября текущего года в тбилисском парке Ваке трое детей спустились в фонтан за упавшим туда мячом, и их ударило током. Бригада скорой помощи доставила детей в клинику. Состояние 13-летней девочки Мариты Мепаришвили изначально было тяжелым, и она скончалась в клинике Хечинашвили.





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