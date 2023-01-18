

Мэр Тбилиси: за безопасную работу лифтов отвечают жильцы домов

18.01.2023 14:11





Подъезды и лифты – собственность жильцов дома, и именно они должны обеспечивать их ремонт, восстановление и обновление. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так он прокомментировал трагедию в одном из районов Тбилиси, когда, предположительно, из-за неисправности лифта в шахте погибла молодая семейная пара.



По словам Каладзе, мэрия готова реализовывать различные проекты в жилых домах, но при сотрудничестве, поддержке и софинансировании населения.



«В первую очередь приношу соболезнования членам семей погибших, их родственникам. Произошел очень тяжелый случай. Но я хотел бы сделать по этому поводу уточнения, поскольку со стороны определенных групп были целенаправленные попытки распространить ложь – обвинить мэрию, наши службы. Возможно, многие не знают реальности, возможно, многие делают это сознательно, ведь мы прекрасно знаем, что, к сожалению, когда случается трагедия, сразу же начинаются спекуляции».



Что касается безопасности лифтов и связанных с этим вопросов, Каладзе напомнил населению о правилах, установленных законодательством Грузии, и о том, что необходимо для эксплуатации лифтов в жилых домах. По его словам, ответственность за их исправную работу несет товарищество, то есть сами жильцы. Роль муниципалитета же выражается лишь в финансовой поддержке.



«Есть постановление правительства Грузии о техническом регламенте безопасной эксплуатации лифтов. В частности, товарищество обязано осуществлять его периодический осмотр и регистрацию в реестре объектов Агентства технического и строительного надзора в целях безопасности, а в случае выявления дефекта – незамедлительно обеспечить его устранение. Друзья, подъезды и лифты – ваша собственность. <…> Впрочем, мы понимаем, какова текущая социально-экономическая обстановка в стране. В этом направлении все еще остаются проблемы, трудности. Поэтому у нас есть много хороших программ поддержки жителей столицы».



По словам мэра Тбилиси, в рамках таких программ софинансирования за последние годы были отремонтированы, обновлены и заменены сотни лифтов. Для покрытия части расходов необходимо провести экспертизу технического состояния лифта и выявить наличие неисправностей.



Каладзе также сообщил, что в общей сложности ежегодно из столичного бюджета на проекты софинансирования выделяется порядка 40 млн лари (около 15 млн долларов по нынешнему курсу).



Источник: СОВА

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