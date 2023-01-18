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Хабеишвили: Мы займемся делом и подготовимся к действиям по освобождению президента и нашей страны
18.01.2023 14:14
«Только злоба, грязь, сплетни, бла-бла-бла, и, в конце «9 кровавых лет», — так оценил член «Национального движения» Леван Хабеишвили интервью председателя партии Ники Мелия, которое он дал телеканалу «Пирвели».
Хабеишвили, участвующий в выборах председателя «Национального движения», говорит, что Ника Мелия лишен понимания ответственности и не имеет никакого плана.
«Абсолютно лишен ответственности — ни плана, ни дела… ни здоровья президента, ни путей его транспортировки, ни действий, ни движения… ни общения с избирателями, ни встреч, ни делового обсуждения, ничего… Только злоба, грязь, сплетни, бла-бла-бла, и, в конце «9 кровавых лет»»…
Мы займемся делом и подготовимся к действиям по освобождению президента и нашей страны», — написал Хабеишвили в соцсети.
Вчера, 17 января, исполняющий обязанности председателя «Единого национального движения» Ника Мелия рассказал о текущих событиях в партии в эфире телеканала «Пирвели». Мелиа утверждает, что за происходящими в партии событиями стоят Давид Кезерашвили и Вано Мерабишвили, которые хотят получить неформальное влияние в партии.
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