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Хабеишвили: Мы займемся делом и подготовимся к действиям по освобождению президента и нашей страны


18.01.2023   14:14


«Только злоба, грязь, сплетни, бла-бла-бла, и, в конце «9 кровавых лет», — так оценил член «Национального движения» Леван Хабеишвили интервью председателя партии Ники Мелия, которое он дал телеканалу «Пирвели».

Хабеишвили, участвующий в выборах председателя «Национального движения», говорит, что Ника Мелия лишен понимания ответственности и не имеет никакого плана.

«Абсолютно лишен ответственности — ни плана, ни дела… ни здоровья президента, ни путей его транспортировки, ни действий, ни движения… ни общения с избирателями, ни встреч, ни делового обсуждения, ничего… Только злоба, грязь, сплетни, бла-бла-бла, и, в конце «9 кровавых лет»»…

Мы займемся делом и подготовимся к действиям по освобождению президента и нашей страны», — написал Хабеишвили в соцсети.

Вчера, 17 января, исполняющий обязанности председателя «Единого национального движения» Ника Мелия рассказал о текущих событиях в партии в эфире телеканала «Пирвели». Мелиа утверждает, что за происходящими в партии событиями стоят Давид Кезерашвили и Вано Мерабишвили, которые хотят получить неформальное влияние в партии.


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