

Лавров выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией

18.01.2023 15:11





Глава МИД РФ Сергей Лавров похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста грузинского прокремлевского телеканала «Альт-Инфо».



«Я рад, что у нас контакты между людьми с Грузией активно развиваются. Мне сказали, что в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% – в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение. Мы видим, насколько Грузия, как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует открыто и публично присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и её правительство имеет мужество сказать, что мы будем руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики, это вызывает уважение», – сказал Лавров.



Глава внешнеполитического ведомства говорит, что у России «нет никаких проблем с грузинским народом». Кроме того, он «с огромным уважением относится к позиции грузинской православной церкви», которая, по его словам, отстаивает традиционные ценности.



«Да, была история 2008 года. Но опять же НАТО сыграла свою роль, когда в апреле на саммите НАТО в Бухаресте была принята декларация, где было сказано, что Грузия и Украина будут в НАТО. У Саакашвили «поехали» эмоции, и он решил, что всё, это – индульгенция. А там ещё Кондолиза Райс (бывший государственный секретарь США – ред.) приехала за месяц до того, как он отдал приказ бомбить Цхинвал и позиции миротворцев. Украинцам потребовалось чуть дольше, чтобы этот бухарестский импульс дошел до осознания тех людей, которые решили изгнать все русское со своей территории», – отметил Лавров.





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