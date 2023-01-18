

Саломе Зурабишвили выразила скорбь по поводу авиакатастрофы, произошедшей в Броварах

18.01.2023 15:21





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с авиакатастрофой, которая произошла в городе Бровары, Украина.



Саломе Зурабишвили выражает соболезнования семьям погибших, украинскому народу и президенту Зеленскому.



«Я глубоко сожалею о трагическом инциденте в Броварах. Я приношу свои соболезнования семьям погибших, украинскому народу и президенту Зеленскому. Грузия скорбит вместе с вами», — написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.



Вертолет, принадлежащий ДЧС МВД Украины, разбился возле детского сада и жилого дома в Броварах. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе трое детей и руководство МВД.





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