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Шалва Папуашвили выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате крушения вертолета в Броварах
18.01.2023 15:22
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выражает соболезнования родным и близким погибших в результате крушения вертолета в городе Бровары, Украина.
По словам Папуашвили, это душераздирающая трагедия для Украины.
«Моя глубочайшая скорбь и соболезнования родным и близким трагически погибших в результате крушения вертолета возле Броварского детского сада. Душераздирающая трагедия для Украины. Я молюсь особенно за детей и всех раненых. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Шалва Папуашвили на странице в «Твиттере».
В украинском городе Бровары возле детского сада и жилого дома разбился вертолет, принадлежащий ДЧС МВД Украины. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе трое детей и руководство МВД.
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