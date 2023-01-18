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Лавров заявил, что мужество властей Грузии вызывает у него уважение
18.01.2023 15:23
Способность Грузии противостоять давлению Запада, открыто требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение, заявил в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает правительственное «РИА Новости».
«Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует… присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что (они будут) руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение», — заявил министр.
Российский дипломат также выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. В 2019 году Москва сама прекратила прямое авиасообщение.
«Я рад, что у нас контакты между людьми активно развиваются. В прошлом году, мне сказали, ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с РФ. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение,» — сказал Лавров.
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