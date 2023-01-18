

Яго Хвичия: Этот этап политической игры в Грузии должен закончиться

18.01.2023 15:23





Население Грузии устало от этой нескончаемой «Санта-Барбары» между «Грузинской мечтой» и «Национальным движением» — сейчас все это в кульминации с заключением Михаила Саакашвили и тем, что партия не может спасти из тюрьмы своего лидера, - об этом сказал журналистам депут «Гирчи» Яго Хвичия.



По его словам, этот этап политической игры в Грузии должен закончиться и начаться более интересный процесс, дорогой, ведущей к этому, является распад «Национального движения».



«После проигрыша на выборах кризисы в партии — нормальное явление. арест Михаила Саакашвили и невозможность его освобождения являются факторами, которые еще больше распаляют кризис.



Я много раз предлагал сторонам выход, как возможно успокоить ситуацию, в том числе внутри партии. Нас никто серьезно не слушал. Поэтому у меня нет большого интереса относительно текущих событий в «Национальном движении», за исключением тех случаев, когда я увижу, что партия распадается и мы окажемся в другой политической реальности. Как вы знаете, я болею за это!



Внутрипартийные выборы являются дорогой, ведущей к тому, как «Национальное движение» естественным образом распадется», — сказал Яго Хвичия.





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