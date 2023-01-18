

Парламенту Грузии предложили не лишать гражданства грузин, воющих в Украине

18.01.2023 16:48





«Защитники демократии» обратились к Парламенту Грузии с законодательным предложением, не лишать гражданства грузин, воющих в Украине.



В частности, по предложению исполнительная власть потеряет право лишать гражданства тех граждан Грузии, которые с 2014 года до деоккупации Украины воевали в какой-либо международно признанной форме на стороне Украины.



Авторы предложения также создали соответствующую петицию, в которой говорится, что лишение грузинских добровольцев гражданства является реальной угрозой в связи с заявлениями членов правящей «Грузинской мечты» в последние месяцы.



«В органическом законе Грузии «О гражданстве Грузии» даёт возможность такой интерпретации, что в случаей политической воли властей, граждане Грузии, воющие на стороне Украины, вместо благодарности от государства будут наказаны и останутся без гражданства Грузии», — отмечают авторы.



Ранее председатель фракции правящей партии в парламенте Мамука Мдинарадзе, говоря о воющих в Украине гражданах Грузии, «если числишься в армии другой страны, теряешь гражданство своей, никто этим людям это не объясняет». С похожим заявлением выступил и его заместитель Рати Оионатамашвили.





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