

Ионатамишвили: Нам не интересен ни ответ Лаврова, ни вопрос

18.01.2023 17:35





«Нам не интересен ни ответ Лаврова, ни вопрос, в этом случае мы будем внимательно наблюдать за тем, кто будет пытаться распространять тему и посвящать ей обширные сюжеты», — заявил член парламентского большинства Рати Ионатамишвили.



Рати Ионатамишвили прокомментировал сегодняшнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он отметил: «Способность Грузии противостоять давлению Запада, открыто требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение».



«Очевидно, что ни вопрос, ни ответ для нас не интересны. В данном случае это интересно и мы будем внимательно наблюдать, кто как отреагирует, кто постарается развить этот вопрос и посвятить ему обширные сюжеты. В этом процессе выяснится, кто является традиционным союзником гибридной войны, ведущейся против Грузии, которую мы часто видим со стороны представителей страны-оккупанта и радикальной оппозиции», — заявил Ионатамишвили.







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