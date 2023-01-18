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Посол ЕС: Надеюсь, что по всем 12 приоритетам будет достигнут значительный прогресс
18.01.2023 18:23
Надеюсь, что по всем 12 приоритетам будет достигнут значительный прогресс, - об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в беседе с журналистами после встреч с председателями парламентских комитетов в законодательном органе.
В то же время дипломат выразил надежду, что мнение Еврокомиссии в отношении Грузии будет положительным и решение 27 государств-членов ЕС в конце этого года будет принято в пользу европейских устремлений Грузии.
«Работа по 12 приоритетам продолжается. Отмечается прогресс по многим приоритетам. Мы все еще ждем некоторых решений по другим приоритетам. К примеру, по избранию Народного защитника. О других приоритетах я знаю, что работа в парламенте на данный момент приостановлена, поскольку было обращение за мнением к Венецианской комиссии. Я знаю, что когда это мнение будет готово, работа возобновится», - сказал посол ЕС.
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