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Гарибашвили встретился с президентом Республики Сербия
18.01.2023 19:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались основные направления сотрудничества между Грузией и Республикой Сербия и перспективы углубления сотрудничества. Было подчеркнуто сотрудничество двух стран в двустороннем и многостороннем форматах.
Беседа коснулась вопросов европейской интеграции. На встрече также обсуждались условия безопасности и вызовы в регионе и мире.
Премьер-министр и президент Республики Сербия подтвердили свою поддержку территориальной целостности двух стран.
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