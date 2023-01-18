

Гарибашвили встретился с президентом Республики Сербия

18.01.2023 19:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались основные направления сотрудничества между Грузией и Республикой Сербия и перспективы углубления сотрудничества. Было подчеркнуто сотрудничество двух стран в двустороннем и многостороннем форматах.



Беседа коснулась вопросов европейской интеграции. На встрече также обсуждались условия безопасности и вызовы в регионе и мире.



Премьер-министр и президент Республики Сербия подтвердили свою поддержку территориальной целостности двух стран.







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