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В «Грузинской мечте» связали заявление Лаврова с кризисом в «Нацдвижении»
18.01.2023 19:19
Депутат от «Грузинской мечты» Бека Одишария заявил, что правящей партии не нуждаются в похвалах главы МИД РФ Сергея Лаврова, ранее отметившего, что мужество грузинских властей вызывает уважение.
По словам Одишария, заявления российских властей о Грузии совпадают по времени с кризисом в оппозиционном «Едином национальном движении», что позволяет последней «немного остаться на плаву и не утонуть в тяжелых процессах».
«Я не приму от Лаврова ни лести, не похвалы. Нам ни к чему, в том числе, воспринятая ими статистика экономического развития Грузии.
Касательно российских заявлений, как правило, «Национальное движение» хватается за них как за спасательный круг и потом апеллирует к ним. Как правило, это совпадает с теми процессами, когда «Национальное движение» в тупике по внутрипартийному или иному направлению», — сказал политик.
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