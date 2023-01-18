

Бокерия: «Путин и Лавров рады, когда Грузия изолирована от Запада и беззащитна перед российской агрессией»

18.01.2023 19:22





Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о Грузии является «ещё одним симптомом того, насколько беззащитной от российской агрессии режим Иванишвили оставляет Грузию», считает лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



«Для всех информированных людей такие заявления должны быть обеспокаивающими. Путинская Россия, Путин и Лавров рады, когда Грузия изолирована от Запада и беззащитна перед российской агрессией. Это и вызывает радость. Все, кто до был обманут пропагандой Иванишвили, что мы якобы спаслись от нападания России, должны вспомнить пример, что случается с союзниками России, в том числе открытыми союзниками. Вспомнить, что приозошло с нашим соседом, [что произошло] в своё время с Шеварднадзе, с Януковичем», — отметил политик.



Ранее Лавров заявил, что мужество властей Грузии по вопросу присоединения к анти-российским санкциям вызывает уважение.





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