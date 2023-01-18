

Детектор мифов: Публичные служащие координированно распространяют пропаганду Грузинской мечты

18.01.2023 19:32





Онлайн-платформа «Детектор мифов» неправительственной организации «Фонд развития медиа» в опубликованном 18 января докладе отметила, что Грузинская мечта создала специальную страницу в Facebook под названием «На самом деле» с целью дискредитации оппозиции, НПО и СМИ.



Согласно докладу, страница, мишенью которой являются оппоненты властей, без каких-либо обоснований их заявления или действия оценивают как сексизм, разжигание ненависти или антидемократические и дискредитирующие кампании. Страница «На самом деле» часто манипулирует религиозными и этническими темами. Распространенными ею постами делятся на двух страницах в Facebook и 14 группах, 7 из которых непосредственно связаны с Грузинской мечтой.



В результате мониторинга «Детектора мифов» было выявлено, что посты, публикуемые страницей «На самом деле», регулярно распространяются лицами, работающими в публичных ведомствах в регионах и Тбилиси, на которых по закону возложена обязанность соблюдать политический нейтралитет. «Этот факт особенно заметен, если пост публикуется на странице Facebook в нерабочее время. Например, в ноябре 2022 года один из постов был опубликован страницей «На самом деле» в 20:04, который затем был распространен лицами, занятыми в публичных ведомствах, с небольшим интервалом времени (между 20:29 и 22:10)», — отмечает «Детектор мифов».



Согласно докладу, публичные служащие распространяют дезинформационные посты даже в рабочее время. Кроме того, они активно участвуют в распространении дискредитирующих материалов, опубликованных провластными СМИ («Имеди», ПОСТВ).



Кроме того, согласно документу, помимо публичных служащих посты этой страницы распространяют политические деятели по всей стране. Помимо распространения постов со страницы, они также делятся постами, содержащими антизападный контент и разжигание ненависти, и с гомофобной лексикой отзываются о людях, критикующих власть.





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