

На похороны Вахтанга Кикабидзе в Тбилиси прибудет делегация из Армении

18.01.2023 19:38





Делегация из Армении прибудет в Тбилиси для участия в церемонии похорон грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.



В Тбилиси приедут замминистра культуры, образования науки и спорта Армении Араик Хазмалян и музыкальный руководитель Театра оперы и балета Карен Дуркарян, сообщили «Новости-Грузия» в посольстве. Также на прощальной церемонии в Большом симфоническом зале будет присутствовать посол Армении в Грузии Ашот Смбатян.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе, отметив, что его творчество «символизирует дружбу армянского и грузинского народов, навсегда останется в истории культуры”.



Вахтанг Кикабидзе был известен в Армении, прежде всего, по роли в фильме «Мимино», где играл вместе со своим другом — известным армянским актером Мгером (Фрунзиком) Мкртчяном. О дружбе двух великих актеров ходили легенды и придумывалось множество добрых анекдотов.





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