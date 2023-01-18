

Лидер «Лело»: Заявление Лаврова подтверждает, что политика «Грузинской мечты» является антиевропейской

18.01.2023 22:01





Один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.



По словам Джапаридзе, заявление Сергея Лаврова подтверждает, что действия правительства «Грузинской мечты» противоречат политике всего цивилизованного мира и нацелены на похвалу со стороны России.



«Случилось то, что мы ожидали — на этот раз российское правительство прямо похвалило правительство «Грузинской мечты» и их заявления. Печальная реальность, когда Российская Федерация, восхваляющая такие автократические режимы, как в Сирии, Беларуси, теперь восхваляет грузинские власти. Это оценка действий правительства Грузии, которые идут вразрез с политикой Запада в отношении России», — говорит Джапаридзе.



По мнению политика, заявление Лаврова подтверждает, что политика «Грузинской мечты» в отношении действий РФ, Украины и санкций «является антиевропейской, антинациональной и служит только тому, что бы удовлетворить российские власти».



«Сегодня Лавров подтвердил это своей удовлетворенностью», — добавил Бадри Джапаридзе.





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