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Гоциридзе: Заявление Лаврова было крайне унизительным и задевающим международную репутацию страны
19.01.2023 10:22
Заявление Лаврова было крайне унизительным и задевающим международную репутацию страны. Фактически он заявил, что власть Грузии поддерживает в войне с Украиной Россию, – об этом заявил член партии «Национальное движение», депутат парламента Роман Гоциридзе, откликаясь на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с Грузией.
По его словам, министр иностранных дел России «похвалил власти Грузии за неподключение к санкциям и даже анонсировал восстановление авиарейсов в качестве подарка».
«Заявление Сергея Лаврова было крайне унизительным крайне унизительным и задевающим международную репутацию страны. Фактически он заявил, что власть Грузии поддерживает в войне Россию. Он похвалил за неподключение к санкциям, и даже анонсировал восстановление авиарейсов в качестве подарка. Вот до этого дошло дело. Это было очень наносящим вред для страны и еще раз показывает, с какой властью мы имеем дело», — сказал Гоциридзе.
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