

Кобахидзе: Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией облегчило бы положение граждан Грузии

19.01.2023 11:38





По словам председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией облегчило бы положение граждан Грузии, что можно только приветствовать.



Об этом Кобахидзе заявил в эфире телекомпании «Имеди», комментируя заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором тот помимо прочего похвалил правительство Грузии.





«Главное для нас не внешние оценки — мы много слышим с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны… главное не оценка, а реальность. Реальность такова, что правительство Грузии действует с единственной целью — отстаивать интересы Грузии. Это наша единственная отправная точка, а не кто нас осудит, будь то Север, Запад, Юг или Восток. По первой теме могу сделать такой краткий комментарий», — сказал Кобахидзе.



Что касается восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, то, по словам Кобахидзе, это будет важно для граждан Грузии.



«В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение о прекращении полетов. Это была своего рода санкция, примененная против Грузии, которая затронула граждан Грузии. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, любое такое решение нами будет приветствоваться. Решение, принятое в 2019 году, очень усложнило их условия и положение. Если полеты будут восстановлены, то это важно для наших сограждан и будет только приветствоваться», — заявил Кобахидзе.



В Москве периодически говорят о возможном восстановлении рейсов в Тбилиси при наличии «соответствующих предварительных условий».





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