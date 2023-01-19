

Европарламент утвердил отчет об общей внешней политике и политике безопасности

19.01.2023 12:31





Европарламент утвердил ежегодный отчет о «Реализации общей внешней политики и политики безопасности». В 37-страничном документе Грузия упоминается несколько раз.



Как отмечается в документе, Грузия была первой страной, подвергшейся полномасштабной военной агрессии со стороны России в августе 2008 года. В документе ЕС призывает и впредь требовать от России выполнения своих обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенному при посредничестве ЕС.



В ежегодном отчете подчеркивается, что добровольное вступление европейских государств в Евросоюз остается наиболее успешным инструментом внешней политики ЕС. 23 июня 2022 года европейские лидеры предоставили Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС и признали европейскую перспективу Грузии, а 15 декабря 2022 года Евросовет предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС, а Республика Косово подала заявку на членство в ЕС.



Документ подчеркивает, что Россия проводит агрессивную политику в отношении Грузии и Молдовы, а Грузия была первой страной, подвергшейся полномасштабной российской военной агрессии в августе 2008 года, когда Россия попыталась насильственно изменить границы европейского суверенного государства, чтобы захватить неотъемлемую часть Грузии — Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию. РФ предприняла шаги к их де-факто аннексии, изгнанию сотен тысяч людей из их домов посредством этнических чисток, что вызвало разделение общества оккупационными линиями.



Документ призывает ЕС продолжать требовать от России выполнения своих обязательств по заключенному при посредничестве ЕС соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 г., а также активизировать свое участие в процессе мирного разрешения конфликтов в регионе «Восточного партнерства». В отчете поддерживается инициатива президента Европейского совета Шарля Мишеля по созыву и посредничеству двусторонних встреч лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, а также работа спецпредставителя ЕС на местах в условиях кризиса на Южном Кавказе и в Грузии.



В отчете говорится, что «Евросоюз может сыграть роль честного посредника для предотвращения дальнейшей эскалации и достижения устойчивого мира».



Также в документе говорится, что он приветствует предоставление статуса кандидата Украине, Молдове и Боснии и Герцеговине и призывает предоставить статус и Грузии при соблюдении приоритетов, указанных в заключении Еврокомиссии.



В утвержденном Европарламентом документе говорится, что будущее Молдовы и Грузии, как и Западных Балкан – в Евросоюзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





