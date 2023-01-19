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Каладзе не видит ничего плохого в восстановлении прямого авиасообщения с Россией


19.01.2023   15:31


Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не видит ничего плохого в восстановлении прямого авиасообщения с Россией, и это может быть полезным для страны.

«Полеты были ограничены в одностороннем порядке, Грузия была санкционирована. Если с их стороны это решение будет принято, я не вижу в этом ничего плохого. Напротив, это может быть хорошо для нашей страны. Хорошо с той точки зрения, что в России проживает до миллиона наших соотечественников, а прямые рейсы помогут людям в передвижении», — сказал Каладзе.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил грузинские власти за то, что они не присоединились к санкциям, введенным против России, несмотря на требования Запада, и выразил надежду на скорое восстановление прямого авиасообщения с Грузией.


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