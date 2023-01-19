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Каладзе заявил, что комплекс «Лагуна Вере» передадут муниципалитету Тбилиси
19.01.2023 15:36
Фонд «Карту» передаст комплекс «Лагуна Вере» муниципалитету Тбилиси, заявил мэр города Каха Каладзе.
«Пространство «Лагуна Вере» будет передано муниципалитету, а территория здания шелковой фабрики будет развита так, что имеющееся пространство снесено не будет», — сказал градоначальник журналистам и добавил, что по вопросу строительства мэрия «за всем следует последовательно».
Напомним, что фонд «Карту» планирует построить В Тбилиси 65-этажное многофункциональное здание на месте бывшей шелковой фабрики, между «Лагуна Вере» и монументом Героям.
Заказчик строительства — компания «Коставас 69», директором которой является родственник Бидзины Иванишвили Каха Кобиашвили. Компания целиком принадлежит фонду «Карту».
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