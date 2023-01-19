

Россия разжигает антизападные настроения на Южном Кавказе — отчёт ISFED

19.01.2023 17:02









Согласно отчету ISFED, сеть организации активна как на Facebook, так и на других платформах — Instagram, Tiktok и Telegram.



«В результате наблюдения было выявлено, что в сеть входят не менее 6 страниц в Facebook, 4 аккаунта в Instagram, 3 канала в Telegram, 1 аккаунт в Tiktok и 2 веб-сайта», — говорится в отчёте.



«Предоставляя целенаправленно подобранные новости, развлекательные материалы и апеллируя к острым темам, эта сеть завуалированно пытается подогреть в обществе пророссийские настроения. Содержание распространяемых сообщений подстраивается под локальный контекст стран, однако цель всех их – представить Россию сильным союзником стран региона и апеллировать к негативной роли Запада, в основном США», — отмечено По информации неправительственной организации «ISFED», во всех трех странах Южного Кавказа — Грузии, Армении и Азербайджане — выявлена работающая в социальных сетях и веб-платформах пророссийская сеть, цель которой заключается в представлении положительной роли России по отношению к указанным странам и разжигании антизападных настроений.Согласно отчету ISFED, сеть организации активна как на Facebook, так и на других платформах — Instagram, Tiktok и Telegram.«В результате наблюдения было выявлено, что в сеть входят не менее 6 страниц в Facebook, 4 аккаунта в Instagram, 3 канала в Telegram, 1 аккаунт в Tiktok и 2 веб-сайта», — говорится в отчёте.«Предоставляя целенаправленно подобранные новости, развлекательные материалы и апеллируя к острым темам, эта сеть завуалированно пытается подогреть в обществе пророссийские настроения. Содержание распространяемых сообщений подстраивается под локальный контекст стран, однако цель всех их – представить Россию сильным союзником стран региона и апеллировать к негативной роли Запада, в основном США», — отмечено

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