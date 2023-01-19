

ЕСПЧ принял решение по делу Мачаликашвили

19.01.2023 17:19





Европейский суд по правам человека принял решение по делу об убийстве Темирлана Мачаликашвили. 19-летний подросток был убит спецназом в ходе рейда в селе Дуиси Панкисского ущелья в 2017 году. Страсбург удовлетворил жлобу истцов только частично.



В деле «Мачаликашвили и другие против Грузии» ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место:



- нарушение статьи 2 – процессуальный аспект (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека



и шестью голосами против одного, что имело место:



- отсутствие нарушения статьи 2 – материально-правовой аспект (право на жизнь).



В результате Суд постановил, что Грузия должна выплатить заявителям (истцами выступили отец, мать, бабушка и сестра Темирлана) совместно 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 15 000 евро в качестве компенсации судебных издержек и расходов.



В заявлении суда напоминается, что дело касается антитеррористической операции, проведенной в Грузии Службой государственной безопасности. После одного из задержаний родственник истцов Темирлан Мачаликшвили, подозреваемый в оказании материальной поддержки группе, связанной с так называемым «Исламским государством», скончался в больнице, получив ранение при попытке взорвать гранату во время своего задержания. Заявители утверждали, что сами подвергались физическому и словесному оскорблению.



Суд установил, в частности, что власти не выполнили требования эффективного и тщательного расследования для целей статьи 2 Конвенции. Тем не менее, он счел, что не было достаточных доказательств, чтобы заключить вне всяких разумных сомнений, что Т. М. умер при обстоятельствах, связанных с ответственностью государства. Кроме того, он отклонил жалобу заявителей на жестокое обращение в соответствии со статьей 3 (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) как явно необоснованную.



В своем решении Страсбург подчеркивает, что расследование обстоятельств спецоперации было начато немедленно. Однако первые следственные действия проводились следователем СГБ, а не органами прокуратуры. Хотя этот орган взял на себя расследование в течение нескольких часов, он опирался на результаты обыска в спальне Темирлана Мачаликашвили, и доказательств, собранных представителем СГБ, который не был достаточно беспристрастным.



Таким образом, Европейский суд счел, что власти Грузии не выполнили требования эффективного и тщательного расследования. Соответственно, имело место нарушение статьи 2 Конвенции в ее процессуальном аспекте.



Напомним, трагедия произошла в конце 2017 года. 26 декабря Служба госбезопасности Грузии проводила антитеррористическую операцию в селе Дуиси (Ахметский муниципалитет, Панкисское ущелье). По версии СГБ, в ходе рейда в доме Мачаликашвили спецназ применил «пропорциональную силу», поскольку от 19-летнего Темирлана исходила угроза – он якобы пытался бросить в силовиков гранату. Парень получил ранение в голову и спустя почти две недели скончался в одной из тбилисских клиник.



Семья настаивает, что во время спецоперапции против подростка была использована непропорциональная и неоправданная летальная сила. Родные также настаивают, что государство не смогло обеспечить эффективное расследование указанных выше фактов.





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