

Европарламент принял решение о создании трибунала за преступление агрессии против Украины

19.01.2023 17:49





Европейский парламент сегодня большинством голосов принял резолюцию в поддержку действия по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины. Как сообщает Укринформ, «за» этот документ проголосовали 472 депутата, против – 19, воздержались 33 европейских политика.



«Европейский парламент… подчеркивает необходимость и безотлагательность лидерства европейских институтов и стран-членов в создании специального дополнительного трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством российской федерации и ее союзников; считает, что такой трибунал должен быть создан на основе международного соглашения между странами-единомышленниками при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в документе.



По мнению депутатов, такой путь действий позволит устранить пробелы в действующем международном уголовном законодательстве, при этом деятельность вновь созданного трибунала должна основываться на принципах и стандартах Международного уголовного суда (МКС) и Римского статута.



Европейские политики призвали ЕС и его страны-члены, при взаимодействии с партнерами и региональными организациями, такими как Совет Европы, создать «коалицию доброй воли» для осуществления международного правосудия и продвижения в борьбе с безнаказанностью россии за совершение агрессии. В этом контексте депутаты приветствовали предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании специального трибунала для осуждения преступления агрессии против Украины.



«Европейский парламент… считает, что специальный трибунал должен обладать юрисдикцией для проведения расследования и наказания высшего политического и военного руководства российской федерации; предлагает, что специальный трибунал должен расследовать и осудить преступление агрессии против Украины с февраля 2014 года, согласно определению преступления агрессии, как изложено в статье 8 bis Римского Статута», - говорится в документе.



Как отмечается в резолюции, специальный трибунал должен дополнять усилия МКС и его прокурора по расследованию обвинений в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных в Украине. Этот специальный трибунал должен тесно сотрудничать с МКС и размещаться в Гааге. Создание такого международного трибунала при участии Украины, по мнению депутатов, должно начаться немедленно.



«Европейский парламент… призывает институты ЕС, в частности, Европейскую Комиссию и Европейскую службу внешних действий, оказать поддержку для создания временного Офиса прокурора в Гааге и отмечает, что создание такого офиса будет важным практическим шагом вперед на пути к расследованию и осуждению трибуналом, который будет создан в будущем преступления агрессии против Украины», - говорится в документе.



Отдельным пунктом резолюция отмечает необходимость расследования и осуждения деятельности «нелегитимного лидера беларуси» александра лукашенко за разрешение использовать территорию его страны для совершения акта агрессии против третьей страны, также квалифицируемого как преступление агрессии, согласно Римскому статуту.



«Европейский парламент… твердо убежден, что создание этого специального трибунала для осуждения преступления агрессии направит очень четкий сигнал для российского общества и международному сообществу, что путин и российское политическое и военное руководство могут быть осуждены за преступления, совершенные в Украине. .. а также станет сигналом для политической и деловой элиты россии, что возвращение россии к «бизнесу как всегда» с Западом при лидерстве владимира путина невозможно», - говорится в документе.



Как напоминается в резолюции, с начала российской агрессии, начавшейся с 2014 года, и особенно после неспровоцированного и ничем не оправданного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года, российские войска совершали неизбирательные атаки против жилых массивов и гражданской инфраструктуры в Украине, убили тысячи мирных украинцев, развязали террор по всей стране, обстреливая жилые дома, школы, больницы, железнодорожные станции, театры, сети электро- и водоснабжения. Эти жестокие бесчеловечные действия привели к смертям и бесчисленным страданиям, к разрушению и массовому перемещению людей.



Тысячи украинцев, включая сотни детей, были убиты российскими захватчиками. Большое количество людей прошли через унижения, пытки, сексуальное насилие, через насильственное похищение и депортацию, совершенные российскими войсками и их приспешниками. Международные правозащитные и правоохранительные группы имеют документальные подтверждения многочисленных актов зверства российских войск по отношению к гражданскому населению, включая массовые убийства, пытки, изнасилования и противоправное заключение, а также факты насильственной депортации украинцеви адаптации украинских детей.



Как отмечается в резолюции Европарламента, российская федерация была признана спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства. Агрессия россии против Украины стала вопиющим нарушением всех действующих норм международного права и Хартии ООН.



Как сообщалось, с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС начал оказывать Украине существенную политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Лидеры Европейских институтов и другие официальные лица ЕС постоянно отмечают, что преступления, которые российские войска и российские власти совершают в Украине, не останутся без наказания, и виновные должны будут отвечать по международному законодательству, включая высшее политическое и военное руководство российской федерации.





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