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Гарибашвили провел встречу с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом
19.01.2023 18:57
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал встречу с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом в соцсети Twitter.
По словам главы правительства, в ходе встречи с еврокомиссаром обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и Евросоюзом и перспективы углубления взаимовыгодного партнерства.
«Я встретился с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом в рамках Всемирного экономического форума. Мы обсудили сотрудничество между Грузией и ЕС и перспективы углубления взаимовыгодного партнерства. Грузия продвигается вперед по европейскому пути», - отмечает премьер-министр.
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