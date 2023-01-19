

Гарибашвили провел встречу с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом

19.01.2023 18:57





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал встречу с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом в соцсети Twitter.



По словам главы правительства, в ходе встречи с еврокомиссаром обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и Евросоюзом и перспективы углубления взаимовыгодного партнерства.



«Я встретился с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом в рамках Всемирного экономического форума. Мы обсудили сотрудничество между Грузией и ЕС и перспективы углубления взаимовыгодного партнерства. Грузия продвигается вперед по европейскому пути», - отмечает премьер-министр.





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