

Ильхам Алиев: У Азербайджана прекрасные отношения с Грузией, Турцией, Центральной Азией

19.01.2023 19:07





«Одним из преимуществ Среднего коридора является то, что страны, участвующие в этой инициативе, образуют большой проект и у них очень хорошие отношения друг с другом. Это необходимое условие успеха в контексте любой многонациональной инициативы», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на продолжающейся панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума.



По словам Алиева, у Азербайджана прекрасные отношения со своими соседями — Грузией, Турцией на западе и Средней Азией на востоке.



«Естественно, мы являемся мостом между Востоком и Западом, в последние годы мы сделали большие капитальные вложения в инфраструктуру. Также следует сказать, что в Азербайджане готовы все необходимые объекты инфраструктуры для приема и обработки большего грузопотока. 15 миллионов тонн – это мощность наших портов. Мы будем расширять это, и мы уже записали средства в бюджет, нашей целью будет 25 миллионов тонн, и мы хотим перевозить больше грузов из-за целей, которые вы отметили, так как по традиционным маршрутам перевозок больше нет. Мы уже видели, как к нам прибыл большой объем груза, и это только начало процесса. Также хочу добавить, что в этом году мы начали транзит нефти из Казахстана, не только в направлении Туркменистана, который идет давно, но этот коридор имеет очень высокий потенциал для транспортировки углеводородов. Поэтому мы считаем, что мы должны иметь более тесное сотрудничество со всеми странами Центральной Азии, Кавказа и Европы, чтобы активно работать по вопросам таможенного администрирования, чтобы все страны могли работать по принципу единого окна и иметь согласованную тарифную политику, потому что это должно быть не только привлекательно за счет открытия других маршрутов, но и коммерчески привлекательно для нас. Когда мы начали встречу, я увидел, что мы сели точно так, как идет наш трубопровод. Мой план начинается с Азербайджана, так что отсчитываем от меня — Грузия, Турция и далее Европа, вот так. Мы работаем и в обратном направлении», — отметил Ильхам Алеев.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также принимает участие в продолжающейся панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





