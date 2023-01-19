

Гарибашвили: Война в Украине - это катастрофа для всего региона

19.01.2023 19:14





«Война в Украине — это катастрофа для всего региона, эта война показала нам, что экономики должны быть диверсифицированы, до войны меньше внимания уделялось среднему коридору, сейчас внимание стало более активным», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе дискуссии на Давосском экономическом форуме, в котором принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и еврокомиссар Йоханнес Хан.



«Продолжающаяся война в Украине — это катастрофа для всего региона. Это касается и нас, и я думаю, что эта война показала нам, что страны и народы должны диверсифицировать свою экономику. До войны страны уделяли Среднему коридору меньше внимания, но после войны внимание возросло и стало более активным.



Поэтому, как распорядился президент Азербайджана Ильхам Алиев, повторю и я, что у нас прекрасные отношения с Азербайджаном, Казахстаном и Турцией. У нас стратегическое партнерство. Сейчас мы вкладываем большие средства в инфраструктуру. Здесь я хотел бы отметить, что наши дороги, которые строятся, должны быть завершены к концу 2024 года. В строительство этой дорожной инфраструктуры вложено 2,3 миллиарда долларов, и это поможет направлению перевозок», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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