

Грузия в резолюциях Европарламента

19.01.2023 20:00





18 января Европарламент принял резолюции «О реализации общей внешней политики и политики безопасности» и «О реализации общей политики безопасности и обороны».



В резолюции «О реализации общей политики безопасности и обороны» Европарламент признал, что «безнаказанность, последовавшая за вторжением в Грузию в 2008 году, является одним из факторов, обусловивших агрессию России против Украины».



Российская оккупация



В резолюции «О реализации общей внешней политики и политики безопасности» говорится, что Европарламент «признает, что Грузия была первой страной, подвергшейся полномасштабной российской военной агрессии в августе 2008 года, когда Россия попыталась насильственно изменить границы суверенного европейского государства и осуществить оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, являющихся неделимыми частями Грузии, а также предпринять шаги к их фактической аннексии, и в результате этнической чистки выдворить сотни тысяч человек из своих домов, а общества разделить оккупационными линиями».



По заявлению Европарламента, на ЕС, как посреднике в заключении Соглашения о прекращении огня между Россией и Грузией от 2008 года, возлагается особая ответственность. Поэтому Европарламент призывает Европейскую службу внешних связей «подготовить всеобъемлющий отчет о нарушениях Соглашения о прекращении огня от 2008 года» и «четко обозначить положения, еще не выполненные Российской Федерацией, а также представить рекомендации, которые призовут Россию выполнить свои международные обязательства, в частности, вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии и допустить создание на этих территориях международного механизма безопасности».



В Европарламенте считают, что победа Украины в войне с Россией принесет свободу не только Украине, но и станет решающим фактором в восстановлении территориальной целостности Грузии и Молдовы.



Членство в ЕС



Европарламент «еще раз подтверждает, что будущее населения Украины, Молдовы и Грузии, а также стран Западных Балкан в Европейском Союзе» и просит предоставить Грузии статус кандидата при условии, что страна выполняет приоритеты, определенные Еврокомиссией.



С другой стороны, Европарламент призывает Грузию реально выполнить приоритеты, определенные Еврокомиссией.



Усиление поддержки



Европарламент приветствовал акцентирование внимания ЕС на восточноевропейских партнеров в «Стратегическом компасе» и призвал ЕС укреплять сотрудничество с Украиной, Грузией и Молдовой в сфере безопасности, в частности в таких областях, как кибербезопасность и борьба с гибридными угрозы и дезинформацией. Европарламент также призывает к увеличению военной поддержки и заявляет, что ЕС должен рассмотреть возможность приглашения Украины, Грузии и Молдовы для участия в проектах постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO).



В резолюции «О реализации общей политики безопасности и обороны» Европарламент также упоминает другие инструменты внешней политики ЕС, такие как Европейский фонд мира (EPF), и призывает государства-члены ЕС обеспечить, чтобы ЕС укреплял устойчивость и возможности обороны Украины, Молдовы и Грузии за счет увеличения бюджета EPF.





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