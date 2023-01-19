

Премьер-министр Грузии: В Давосе я услышал интересную формулу: «Не доверяй, но сотрудничай»

19.01.2023 21:59





Грузия является действительно нейтральным и беспристрастным медиатором, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на панельной дискуссии «Как Евразийский срединный коридор превратился из тропинки в шоссе», проведенной в рамках Давосского экономического форума, говоря по поводу отношений между Азербайджаном и Арменией.



Как отметил глава правительства, регион должен превратиться в возможность мира и благоденствия.



«То, что сказал г-н президент, действительно в наших интересах – провести трехстороннюю встречу, поскольку этот регион принадлежит нам, Армении, Азербайджану и Грузии, и мы можем превратить этот регион в региональную возможность, в возможность мира и благоденствия.



Еще хотелось бы отметить одну вещь – в период холодной войны и Советского Союза был один общеизвестный термин – «Доверяй, но проверяй». В Давосе я услышал интересную фразу «Не доверяй, но сотрудничай», поэтому я верю в сотрудничество», — зачявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





