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Премьер-министр Грузии: В Давосе я услышал интересную формулу: «Не доверяй, но сотрудничай»


19.01.2023   21:59


Грузия является действительно нейтральным и беспристрастным медиатором, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на панельной дискуссии «Как Евразийский срединный коридор превратился из тропинки в шоссе», проведенной в рамках Давосского экономического форума, говоря по поводу отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как отметил глава правительства, регион должен превратиться в возможность мира и благоденствия.

«То, что сказал г-н президент, действительно в наших интересах – провести трехстороннюю встречу, поскольку этот регион принадлежит нам, Армении, Азербайджану и Грузии, и мы можем превратить этот регион в региональную возможность, в возможность мира и благоденствия.

Еще хотелось бы отметить одну вещь – в период холодной войны и Советского Союза был один общеизвестный термин – «Доверяй, но проверяй». В Давосе я услышал интересную фразу «Не доверяй, но сотрудничай», поэтому я верю в сотрудничество», — зачявил премьер-министр.


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