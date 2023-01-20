

Глава МВД Грузии находится в Сагареджо

20.01.2023 05:23





В Сагареджо прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.



По имеющейся информации, скоро министр даст комментарий для СМИ.



В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.



По последней информации, в результате стрельбы пять человек погибли, пятеро получили ранения. По данным МВД, по прибытии на место происшествия отряда специального назначения обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию, выстрелив из огнестрельного оружия.





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