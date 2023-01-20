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Глава МВД Грузии находится в Сагареджо
20.01.2023 05:23
В Сагареджо прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
По имеющейся информации, скоро министр даст комментарий для СМИ.
В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.
По последней информации, в результате стрельбы пять человек погибли, пятеро получили ранения. По данным МВД, по прибытии на место происшествия отряда специального назначения обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию, выстрелив из огнестрельного оружия.
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