

Представитель МИД Украины: Пророссийская риторика Тбилиси не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии

20.01.2023 11:28





Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне того, что Россия продолжает оккупацию части не только украинской, но и грузинской территории, и в такой ситуации пророссийская риторика со стороны Грузии является «политической подлостью». Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает liga.net.



Николенко отметил, что глава «провластной» партии Грузии выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой «в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ в адрес правительства Грузии» в связи с отказом присоединяться к санкциям Запада за агрессию России против Украины.



Представитель МИД подчеркнул, что «Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории», и что «подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии», а также «противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском союзе.



Николенко напомнил, что Украина как на уровне правительства, так и на уровне народа «всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых трудных дней ее истории», и отказ от действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне российских попыток военного геноцида в Украине – это «политическая подлость».





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