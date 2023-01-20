

Гига Бокерия: Грузия противостоящая Западу – это подарок для России

20.01.2023 11:33





«Как я вижу, все крылья «Национального движения» полностью лишены содержания», - об этом лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил в передаче «Свободная студия» на телеканале «Палитраньюс», говоря по поводу происходящего в «Национальном движении».



По словам Гиги Бокериа, это трагедия, что «Национальное движение» пока еще является лидером в оппозиционном спектре.



«Эта политическая сила годами идет по пути, который не имеет ничего общего с наследием «Революции роз». Как я вижу, сейчас все крылья этой политической силы полностью лишены содержания. Ни по одному слову не видно, о чем спор, касательно какого пути или каких взглядов? Спор просто по поводу завладения брендом, используя то, кто более лоялен к Саакавили, к тому же в очень тяжелых формах, с лукавым фанатизмом. Главный лидер, который сегодня является политзаключенным, всегда прав, чтобы он не делал. Случившееся же в этой политической силе – это катастрофа. И трагедия заключается в том, что эта политическая сила все еще лидер из-за этого бренда», - заявил Бокерия.



Гига Бокерия также сказал по поводу заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, согласно которому «Грузия испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против России и то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение».



По словам Гиги Бокериа, настораживает то, что описываемое Лавровым, является правдой.



«Для нас, граждан Грузии, тревожно то, что описываемое Лавровым, правда. Для России отрадно и хорошо то, если Грузия изолирована от Запада и уязвима. То, что Лавров доволен тем, что происходит в Грузии, в этом он искренен, и это логично с его враждебной позиции по отношению к нам. Грузия противостоящая Западу – это подарок для России», - заявил Гига Бокерия.





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