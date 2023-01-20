

Михаил Саакашвили письменно обратился к суду

20.01.2023 12:54





Я не смогу даже включиться, прошлой ночью я потерял сознание и упал, – это слова бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые судья Георгий Аревадзе зачитал во время судебного процесса.



В эти минуты в Тбилисском городском суде идет процесс по вопросу отсрочки наказания третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или освобождения его от наказания.



Саакашвили, исходя из состояния здоровья, не присутствует на заседании даже дистанционно.



Судья зачитал на процессе протоколы из пенитенциарного учреждения и клиники «Вивамед», согласно которым, лечащий врач, исходя из состояния здоровья Саакашвили, не дает рекомендацию его транспортировки. К этому также была приписка от Саакашвили.



«Я не смогу даже включиться. Прошлой ночью я потерял сознание и упал», — заявляет Саакашвили.



На сегодняшнем процессе будут опрошены эксперты центра «Эмпатия», в том числе невролог Отар Тоидзе.



Для справки, с ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Данное ходатайство рассматривает судья Георгий Аревадзе.





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