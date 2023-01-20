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Премьер-министр Грузии выразил соболезнования семьям погибших в Сагареджо
20.01.2023 13:25
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Сагареджо.
«Выражаю глубокое сожаление в связи с трагедией в Сагареджо, унесшей жизни сотрудника полиции и четырех граждан. Выражаю искренние соболезнования и сочувствие членам семей и близким погибших, коллегам героя полицейского и всему МВД. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения», — говорится в заявлении Гарибашвили.
В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с балкона одного из жилых корпусов. По официальным данным, он стрелял по людям во дворе, в том числе и по тем, кто пытался помочь раненым.
Нападавший убил 5 человек, в том числе одного полицейского. По данным МВД, после этого он, вероятно, покончил с собой. Известно, что нападавший был бывшим военным. По информации министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, когда началась стрельба, взрослый сын обвиняемого также находился в доме, но вскоре покинул квартиру.
Следствие ведется по части «л» статьи 109 и части третьей статьи 236 УК Грузии, которая предусматривает умышленное убийства, совершенное при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение, хранения и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
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