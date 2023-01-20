

Президент Грузии выразила соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Сагареджо

20.01.2023 13:28





Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с трагедией в городе Сагареджо. В ночь на 20 января там в результате стрельбы погибли пять человек.



«Выражаю глубокую печаль в связи с трагедией, случившейся в Сагареджо. Приношу соболезнования родным и близким погибших в результате нападения, приношу соболезнования министерству внутренних дел в связи с трагической гибелью еще одного достойного сотрудника полиции, отдавшего свою жизнь при исполнении своих профессиональных обязанностей, на службе Грузии. Желаю скорейшего выздоровления раненным в результате нападения», — говорится в заявлении президента.



Напомним, стрельбу в Сагареджо устроил 48-летний военный Нодар Атуашвили. В результате погибли пять человек, в том числе один 37-летний сотрудник МВД – старший лейтенант Отар Гвинашвили. Еще несколько человек получили ранения.





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