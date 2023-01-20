|
|
|
Посол США призвала Грузию и Украину обсуждать сенситивные вопросы конфиденциально
20.01.2023 15:50
Мы непрерывно призываем как Грузию, так и Украину обсуждать этот очень важный вопрос конфиденциально, а не публично, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопрос касательно заявления временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, по словам которого, Украина обратилась к властям Грузии с просьбой вернуть переданные во время войны 2008 года системы «Бук».
«Сейчас очень сенситивное время. Россия ведет войну, чтобы лишить Украину суверенитета и независимости. США призвали всех партнеров и союзников посмотреть, что они могут сделать для помощи Украине. Грузия сделала многое в гуманитарной сфере, участвуя в голосованиях на международных форумах. Важно, чтобы каждая страна определила, что может сделать. Я думаю, что все хорошо сознают, в каком сенситивном положении находится Грузия, потому что 20% ее территории оккупированы Россией. Таков контекст, и мы еще раз призываем Грузию и Украину обсудить эти вопросы конфиденциально», - отметила посол.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна