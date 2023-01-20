

Посол США призвала Грузию и Украину обсуждать сенситивные вопросы конфиденциально

20.01.2023 15:50





Мы непрерывно призываем как Грузию, так и Украину обсуждать этот очень важный вопрос конфиденциально, а не публично, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопрос касательно заявления временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, по словам которого, Украина обратилась к властям Грузии с просьбой вернуть переданные во время войны 2008 года системы «Бук».



«Сейчас очень сенситивное время. Россия ведет войну, чтобы лишить Украину суверенитета и независимости. США призвали всех партнеров и союзников посмотреть, что они могут сделать для помощи Украине. Грузия сделала многое в гуманитарной сфере, участвуя в голосованиях на международных форумах. Важно, чтобы каждая страна определила, что может сделать. Я думаю, что все хорошо сознают, в каком сенситивном положении находится Грузия, потому что 20% ее территории оккупированы Россией. Таков контекст, и мы еще раз призываем Грузию и Украину обсудить эти вопросы конфиденциально», - отметила посол.





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